Quelle époque du 7 février 2026 : les invités ce soir sur France 2

Quelle époque du 7 février 2026, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h55 sur France 2, juste après les Jeux Olympiques, ou sur france.tv pour le replay.







Quelle époque du samedi février 2026 : les invités

Exceptionnellement cette semaine, pas d’inédit ! L’équipe fait une pause pendant les JO et Quelle époque vous propose un best-of.

Retrouvez les meilleurs moments de l’émission avec l’ensemble des invités reçus par Léa Salamé depuis le début de la saison : Dany Boon, Audrey Crespo-Mara, Zaz, Pauline Loquès, Théodore Pellerin, Anastasia Fomitchova, Sheila, Éric Dupond-Moretti,t Marc-Oliver Fogiel, Julie Depardieu, ⁠Matthieu Nina, Julien Cohen, Didier Bourdon, Elsa Zylberstein, Darius Rochebin, Rita Ora, Cristina Córdula, Fabien Frankel, Mosimann, Nordine Ganso, Chantal Ladesou, Kev Adams, Arthur, Laury Thilleman, Jimmy Gressier, Matthieu Lartot, Martin Weill, Patrick Fiori, Amélie Nothomb, Alain Juppe, Benjamin Biolay, Nicolas Demorand, Sonia Devillers, Benjamin Duhamel, Jean-Paul Rouve et Eleonora Galasso, Manu Payet, Xavier Bertrand, Franz-Olivier Giesbert, Haroun, Alexandre Jacquier, Benoît Poelvoorde et Pascal Elbé, Amanda Leartweet, Matthieu Ricard, Inès de La Fressange, Augustin Trapenard, Jean-Xavier de Lestrade et Alix Poisson, Booder, Diane Kruger, Anamaria Vartolomei et Lucas Bravo, William Leymergie, Thomas Sotto, Dr Moji, Enora Malagré, Une partie de la troupe du Cirque du Soleil, Lou Deleuze, Tommy Kruise, Julien Clerc, Vitaa, Isabelle Ithurburu, Christine Ockrent, Bernard de la Villardiere, Laurence Bloch, Artus, Jean-Louis Aubert, Matthias Lambert, Justine Lévy, Benoit Saint Denis, Pierre Gastineau et Antoine Izambard, Florent Peyre et Alexis Michalik, Miss France 2026 Hinaupoko Devèze, Jordan Bardella, Roselyne Bachelot, Faudel, Natacha Polony, Muriel Robin & Louise Bourgoin, Antoine de Caunes, Philippe Manœuvre, Laurent Luyat, Serge Papin, Samuel Hartman, Pierre Arditi, Francis Huster, Julie Bourges, Isabelle Morizet, Jean-Michel Aulas, Jimmy Sax, Josiane Balasko et Marilou Berry, Guillaume Durand, Juju Fitcats et Philippe Lellouche, Philippe Besson, Adil Rami, Alexandre Devecchio, Clément Huot, Élie Semoun, Bruno Solo, Ophélie Meunier, Alessandra Sublet, Alain Finkielkraut, Violette Viannay et Sonja Nemes, Marine Léonardi, Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali & Julien Arruti, Jean-Luc Reichmann, Ahmed Sylla, Maryse Burgot, David Pujadas, Véronika Loubry, Sébastien Tellier, et Matthieu Stefani.



Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 3 janvier 2026 sur France.tv