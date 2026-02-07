Star Academy du 7 février : la finale ce soir sur TF1, qui sera la gagnante ? (VIDÉO)

Publicité
Star Academy du 7 février 2026, la finale ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour la grande finale de la Star Academy 2025. Après l’élimination de Victor la semaine dernière, ce soir Ambre et Léa s’affrontent et on connaitra le nom de la gagnante de la saison !
À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.
Star Academy du 7 février 2026, le programme de la finale
Ce soir, c’est la grande finale de la Star Academy. Ambre et Léa seront aux côtés de Bigloflo & Oli, Charlotte Cardin, Marine, Héléna, Patricia Kaas, Camille Lellouche, et Solann.
Qui de Ambre ou léa sera la grande gagnante et succèdera à Pierre Garnier ?
La liste des chansons de ce prime
Avec les artistes invités
– Marine et Léa « Escroc »
– Héléna et Ambre « Adieu mon amour »
– Bigflo & Oli avec Ambre et Léa – « Sur la lune » et « Mourir pour renaitre »
– Charlotte Cardin et Ambre « Tant pis pour elle »
– Solann et Léa « Rome »
Les solos
Ambre « Ma gueule » de Johnny Hallyday
Léa « Adagio » de Lara Fabian
Les duos / battles
Ouverture du prime : Ambre & Léa – Firework de Katy Perry
Ambre & Léa « Le Blues du Businessman » de Starmania
Ambre & Léa « Il y a trop de gens qui t’aiment » d’Hélène Ségara
Les auto-portraits
Ambre : « Entrer dans la lumière » avec Patricia Kaas, « Beautiful Things » de Benson Boone, « Total Eclipse of the Heart » avec Sarah, « Bad Romance » de Lady Gaga, et « Casting » de Christophe Maé
Léa : « N’insiste pas » avec Camille Lellouche, « Read All About It » de Emeli Sandé, « Et bam » de Mentissa, « Je sais pas » de Céline Dion, et « Show Me How You Burlesque » avec Victor
Collégiales
« Je ne vous oublie pas » de Céline Dion
L’hymne « Voulez-vous » (toute la promo)
L’hymne de la tournée « Des étoiles plein les yeux » (Ambre, Léa, Victor, Sarah, Bastiaan, Anouk, Jeanne, Mélissa, Théo P.)
Tableau chanté / dansé de la tournée : Léa, Sarah, Bastiaan & Victor sur « Briller » (KPOP Demon Hunter) – Ambre, Jeanne, Mélissa, Anouk & Théo P sur « I Love Rock ’n Roll »