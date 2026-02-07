Echappées Belles du 7 février : direction les Alpes du Sud ce soir sur France 5 (sommaire)



Publicité





Echappées Belles du 7 février 2026 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, un inédit et une rediffusion.





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 7 février 2026, à 21h – « Alpes du Sud – Méditerranée, de ferme en ferme » (inédit)

Avec ses paysages contrastés, son ensoleillement exceptionnel et ses terres nichées entre mer et montagne, le Sud-Est de la France figure parmi les régions agricoles les plus variées du pays. Des collines de la Drôme aux étendues de Camargue, des vergers de Provence aux rizières du delta, des troupeaux alpins aux fermes marines de la côte méditerranéenne, le territoire dessine un véritable patchwork où héritage ancestral et innovations agricoles se côtoient.

Un univers pourtant bousculé par de nombreux enjeux : manque d’eau, transmissions compliquées, explosion des coûts, fragilité de certains statuts… Mais aussi porté par un nouvel élan, incarné par une génération qui choisit de s’installer, souvent avec des projets durables et des convictions affirmées.



Publicité





Des sommets montagneux jusqu’aux rivages méditerranéens, c’est un territoire en pleine réinvention agricole qui se dévoile. Loin des images figées de la ferme d’autrefois, les exploitations se déclinent sous une multitude de formes. La richesse des paysages du Sud-Est donne naissance à des agricultures plurielles, profondément enracinées dans la diversité locale.

De l’élevage en altitude aux champs de lavande, une large palette de pratiques s’exprime, à l’image d’un territoire vivant et multiple. Une mosaïque d’exploitations, rare par sa diversité, où chaque terroir affirme sa propre manière de cultiver la terre.

Echappées Belles du 7 février à 22h40 – « Un hiver dans les Pyrénées » (rediffusion)

Qu’est-ce qui rend l’environnement pyrénéen si irrésistible ? Pourquoi les Pyrénées constituent-elles un terrain idéal pour se reconnecter à la nature ? C’est ce que Sophie Jovillard va chercher à comprendre lors de son séjour dans les Hautes-Pyrénées, où elle compte faire le plein d’énergie en éveillant ses cinq sens.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 7 février dès 21h sur France 5