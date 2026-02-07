Blanca du 7 février : lancement de la saison 3 inédite ce soir sur M6



Blanca du 7 février 2026 – Ce samedi soir à la télé, M6 lance la diffusion de la saison 3 inédite de la série italienne « Blanca ». Au programme aujourd’hui, les deux premiers épisodes.





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







Présentation de la saison 3

Cette saison, Blanca traverse de nombreuses épreuves, personnelles comme professionnelles, autour d’une enquête particulièrement éprouvante qui s’étire sur la durée.

Habituée à affronter l’avenir avec courage, elle est cette fois bouleversée par la mort de sa chienne guide, Linneo, qui la laisse sans repères. Les chiens qu’on lui confie ensuite ne conviennent pas, et le dernier, qu’elle appelle simplement « Chien 3 », se montre… trop affectueux. Fragilisée, Blanca se referme sur elle-même et tente d’avancer seule, mais la vie l’oblige à affronter des peurs plus sombres que jamais.



Heureusement, elle peut compter sur ses alliés de toujours et sur une nouvelle rencontre déterminante : Domenico Falena. Son arrivée vient bousculer l’équilibre déjà fragile de Blanca et compliquer encore davantage sa relation avec Liguori, l’amenant à remettre en question bien des certitudes.

Blanca du 10 février 2024 : vos 2 épisodes inédits

Saison 3 – épisode 1 : Chien trois (1/2)

Blanca peine à se remettre de la mort de sa chienne Linneo. Une association lui a confié un chien guide, mais elle a du mal à créer un lien avec lui et choisit de l’appeler avec détachement « Chien trois ». Au même moment, le corps d’une religieuse est découvert sur une plage. La victime, une Ukrainienne, venait tout juste d’arriver au couvent de San Fabrizio. En menant ses investigations, Blanca fait la connaissance de Domenico Falena, un entrepreneur employé par une société de sécurité maritime basée à Gênes.

Saison 3 – épisode 2 : Chien trois (2/2)

Blanca poursuit ses recherches et apprend que Domenico a eu un enfant avec Valya, la victime. Celle-ci se faisait passer pour une religieuse afin de retrouver son bébé, qui aurait été enlevé en Ukraine avant d’être emmené en Italie. En parallèle de cette enquête, Blanca découvre que Liguori projette de partir vivre à Rome avec Veronica. De leur côté, Blanca et Domenico se rapprochent de plus en plus, jusqu’à passer la nuit ensemble.

Découvrez « Blanca » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+