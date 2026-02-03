Star Academy estimations finale : Ambre toujours en avance sur Léa (SONDAGE)



La pression monte à l’approche de la grande finale de la Star Academy 2025, qui sera diffusée samedi soir sur TF1. À J-4 du prime, notre sondage en ligne permet déjà de dégager une tendance entre les deux finalistes de cette saison : Ambre et Léa.





Après une aventure intense au château et plusieurs primes décisifs, les deux candidates s’apprêtent à défendre leur place une dernière fois devant les téléspectateurs.







Les estimations de notre sondage de la finale de la Star Academy à J-4

D’après les votes enregistrés à cette heure sur Stars-Actu, Ambre semble pour le moment avoir l’avantage dans cette finale très attendue.

Voici les tendances actuelles : Ambre en tête avec 58,76 % des votes, Léa en retard avec 41,24 %.



Ambre creuse donc l’écart dans notre sondage, avec plus de 17 points d’avance. Mais rien n’est encore joué : à ce stade de la compétition, les dynamiques peuvent évoluer rapidement, notamment après les répétitions, les quotidiennes et les prestations du prime.

Une finale décisive samedi soir sur TF1

Lors de la finale, les deux candidates proposeront plusieurs performances en direct, souvent accompagnées d’artistes invités. Ces derniers duos et solos sont déterminants et peuvent influencer fortement le vote du public.

Léa, finaliste solide depuis plusieurs semaines, devra donc convaincre face à une Ambre qui semble bénéficier d’un fort soutien des internautes en ce début de semaine.

⚠️ Comme toujours, notre sondage Star Academy est proposé à titre purement indicatif. Il reflète une tendance auprès des lecteurs mais ne remplace en aucun cas les votes officiels organisés par TF1 lors du prime.

👉 Rendez-vous samedi soir pour découvrir en direct qui remportera la Star Academy 2025 entre Ambre et Léa.