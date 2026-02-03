Un Si Grand Soleil Spoiler : Charlotte avoue tout, Manu innocenté ! (épisode du 5 février)



Un si grand soleil spoiler épisode 1852 du 5 février 2026 – Enfin la fin du cauchemar pour Manu dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Charlotte va tout avouer au commissariat et Manu va être innocenté !











Après l’arrestation de Sacha Kazan et la découverte de la vidéo intime de Charlotte dans son ordinateur, Aude vient chercher l’adolescente chez elle pour la réinterroger au commissariat. De son côté, Alex explique au procureur et à Becker que Kazan a du prendre peur en voyant Manu planquer devant chez lui alors qu’il était là pour Sybille Delorme…

Au commissariat, Charlotte avoue enfin toute la vérité ! C’est Sacha qui lui a demandé d’accuser Manu pour lui éviter d’aller en prison pour fraude fiscale. Quand elle a voulu dire la vérité, il a menacé de mettre en ligne la vidéo. En sortant du commissariat, Charlotte s’effondre dans les bras de son père et lui demande pardon. Soan assure à sa fille qu’il ne lui en veut pas.

De son côté, Manu reçoit un appel de Becker qui lui annonce que Charlotte a dit la vérité et qu’il est blanchi ! En larmes, il annonce la nouvelle à Eve.



