Star Academy estimations finale : Ambre toujours favorite à deux jours du prime (SONDAGE)



Publicité





La grande finale de la Star Academy 2025 approche à grands pas. À J-2 du prime diffusé samedi soir sur TF1, le duel entre Ambre et Léa passionne les fans de l’émission… et les internautes continuent de voter massivement sur notre sondage.





Alors que la pression monte pour les deux finalistes, une tendance claire se dessine ce soir.







Publicité





Les estimations de notre sondage à J-2

D’après les votes enregistrés à cette heure sur Stars-Actu, Ambre reste en tête dans cette dernière ligne droite avant la finale. Voici les chiffres actuels : Ambre toujours en tête avec 58,20 % des votes, Léa loin derrière avec 41,80 %.

L’écart se maintient donc autour de 16 points en faveur d’Ambre. Une avance solide, même si rien n’est jamais totalement joué dans une finale de la Star Academy, où tout peut basculer lors du prime en direct.



Publicité





Une finale qui peut encore tout changer

Samedi soir, les deux candidates devront livrer leurs ultimes performances en direct, avec des solos, des duos et sans doute des invités prestigieux. Ces prestations sont souvent décisives et peuvent provoquer un véritable retournement de situation dans les votes officiels.

Léa, qui a montré une belle progression tout au long de l’aventure, conserve donc toutes ses chances si elle parvient à marquer les esprits lors de cette grande soirée.

Depuis sa qualification en demi-finale, Ambre semble bénéficier d’un soutien très actif du public en ligne. Sa régularité et ses prestations marquantes lors des derniers primes pourraient expliquer cette avance dans notre sondage. Mais à ce stade de la compétition, les fans redoublent souvent de mobilisation à l’approche de la finale.

⚠️ Comme toujours, notre sondage Star Academy finale est proposé à titre indicatif. Il reflète une tendance auprès des internautes mais ne correspond pas aux votes officiels qui seront ouverts et comptabilisés par TF1 durant le prime en direct.

Star Academy finale : qui doit gagner ?

Qui doit gagner ? Ambre 58.30% Léa 41.70%

👉 Verdict samedi soir pour savoir si Ambre confirmera son statut de favorite ou si Léa créera la surprise en remportant la Star Academy 2025.