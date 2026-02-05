Un Si Grand Soleil Spoiler : Charlotte sur le départ, Sacha mis en examen (épisode du 10 février)



Un si grand soleil spoiler épisode 1854 du 10 février 2026 – Charlotte va prendre une lourde décision dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, alors que Cécile décide de prononcer un non-lieu et que Charlotte ne sera donc pas poursuivie, elle va décider de quitter Montpellier !











Charlotte a besoin de tourner la page, elle explique à ses parents qu’elle ne veut pas retourner dans son lycée et subir le regard des autres. Elle demande à changer de lycée et évoque l’idée d’aller en internat ailleurs qu’à Montpellier…

Pendant ce temps là, Sacha est mis en examen pour homicide sur son ancien associé, usage de faux, fraude fiscale, dissimulation de preuves, et chantage sur mineure. Au commissariat, Manu le croise et lui dit qu’il espère qu’il va prendre cher !

Quant à Pablo, il apprend que sa mère et son beau père vont venir à Montpellier pour le revoir… Il appréhende les retrouvailles tandis que Caroline est surprise que Martin ait proposé d’y aller.



