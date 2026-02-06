Star Academy estimations finale : Ambre toujours très loin devant Léa (SONDAGE)



C’est le grand jour demain ! À la veille de la finale de la Star Academy 2025, diffusée samedi soir en direct sur TF1, le suspense est à son comble entre Ambre et Léa. Les deux finalistes se préparent pour l’ultime prime, mais du côté des internautes, une tendance nette se dégage déjà.





Notre sondage, toujours très suivi par les fans de l’émission, donne une indication sur le rapport de force à quelques heures du grand verdict.







Les estimations de notre sondage ce soir

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Ambre conserve l’avantage dans les intentions de vote des internautes.

Voici les chiffres relevés ce soir : Ambre à 57,84 %, Léa à 42,16 %.



L’écart dépasse donc les 15 points en faveur d’Ambre, qui semble aborder cette finale avec un solide soutien du public en ligne. Une avance confortable… mais pas forcément décisive.

Une soirée décisive pour tout renverser

La finale de la Star Academy est connue pour ses prestations exceptionnelles : solos très attendus, duos avec des artistes invités, moments d’émotion… Autant de séquences capables de faire basculer les votes officiels en quelques minutes seulement.

Léa, qui a souvent surpris au fil de la saison, pourrait créer la surprise si elle livre une performance marquante lors de ce dernier prime.

Ambre, une favorite qui confirme semaine après semaine

Depuis plusieurs semaines, Ambre figure parmi les candidates les plus soutenues sur les réseaux sociaux et dans notre sondage. Sa régularité, sa progression et ses prestations saluées par les professeurs ont visiblement marqué le public.

À la veille de la finale, cette dynamique se confirme, mais la mobilisation des fans de Léa pourrait encore resserrer l’écart.

⚠️ Comme toujours, notre sondage reflète une tendance des internautes et ne remplace pas les votes officiels qui auront lieu pendant le prime en direct sur TF1.

Star Academy finale : qui doit gagner ?

Qui doit gagner ? Ambre 57.89% Léa 42.11%

👉 Réponse définitive samedi soir : Ambre confirmera-t-elle son statut de favorite ou Léa renversera-t-elle la tendance pour remporter la Star Academy 2025 ? Verdict dans quelques heures seulement.