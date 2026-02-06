Un Si Grand Soleil Spoiler : Johanna doute de Yann, Pablo retrouve sa mère (épisode du 10 février)

Un si grand soleil spoiler épisode 1855 du 10 février 2026 – Les choses risquent bien de mal tourner pour Yann dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Johanna va commencer à se poser des questions sur son couple !


Un Si Grand Soleil Spoiler : Johanna doute de Yann, Pablo retrouve sa mère (épisode du 10 février)
Johanna se confie à Sabine, elle a l’impression que Yann et elle s’éloignent depuis qu’ils sont mariés. Ils ne font plus rien ensemble et Yann dit oui à tout comme s’il s’en fichait… Johanna décide de tenter de sauver son couple en levant le pied sur le travail. Elle annonce à Florent qu’elle veut prendre moins de dossier et prendre du temps pour elle.

Mais de son côté, Yann continue de la tromper dans les bras de Lucie… Et la psy est tombée amoureuse ! Elle lui dit qu’elle aimerait passer toutes les nuits à ses côtés et quand elle retrouve son amie Muriel, elle lui avoue avoir des sentiments pour l’homme marié avec qui elle couche depuis des mois. Mais elle ne compte pas le dire à Yann pour l’instant.

Quant à Pablo, il retrouve sa mère. Caroline arrive à Montpellier avec Martin mais Pablo se confie enfin à Hugo et Sabine à son sujet… Il explique que sa mère est victime de violences psychologiques de la part de Martin, qui la rabaisse tout le temps et l’a coupée de toutes ses copines. Et le soir, alors que Caroline dîne seule avec son fils au restaurant, elle reçoit des messages de Martin qui se plaint que c’est trop long. Elle repart paniquée, Pablo est déçu.


