Un Si Grand Soleil du 26 février : Elodie sous le choc, Ludo soupçonné (résumé épisode 1867 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 26 février 2026, spoiler résumé de l’épisode 1867 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 26 février 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Pablo fait un cauchemar… Il est dans le tram, entouré de méduses ! Pendant ce temps là à la ferme, Elodie dit à Pauline qu’elle vient de checker les comptes : si l’assurance ne les indemnise pas, ça sera fini ! Pauline lui dit que l’assurance va le faire mais Elodie lui dit que ça peut prendre des mois… Elle ne comprend pas qui peut leur en vouloir à ce point là. Pauline hésite mais elle finit par lui dire la vérité : c’est Léo qui a mis le feu à la récolte ! Elle lui dit qu’il lui a avoué il y a 3 jours. Elodie est sous le choc. Pauline ne veut pas qu’ils le dénoncent à la police, Elodie pleure et hurle. Pauline dit avoir promis à Léo, il sait qu’il a fait une erreur et a proposé de les rembourser petit à petit. Pauline culpabilise, Léo n’a plus rien et s’ils le dénoncent il ne s’en remettre pas.

Au commissariat, Yann ramène des chouquettes à Elise. Elle pense qu’il a quelque chose à demander, Yann assure que non, il est juste heureux. Il annonce à Elise qu’avec Johanna ils vont adopter ! Elise le félicite et pense qu’ils sont des candidats parfaits.



Publicité





Aude et Thierry font le point avec la juge. Thierry parle du témoignage de l’employée de l’aire d’autoroute. Il dit qu’elle est certaine que personne d’autre n’a approché le gobelet , il pense que ça prouve que ça ne peut être que Pablo. Mais Cécile dit que le dossier est vide, Martin a très bien pu acheter de l’alcool plus tard. Aude et Thierry repartent de zéro pour trouver des preuves. Thierry se plaint des « passes droits » de Pablo, c’est parce que c’est le petit-fils de Becker qu’ils ne le placent pas en garde à vue ! Aude se moque de lui.

Alex est à la ferme pour l’enquête sur l’incendie. Il cherche à savoir s’ils ont des conflits avec les voisins, Ludo parle des chasseurs et de Lavergne. Elodie est mal à l’aise. Plus tard, Alex interroge un homme qui a placé des appareils photos pour une étude sur des sangliers. Alex a besoin des photos car ses appareils se dirigent vers la camionnette incendiée. L’homme va lui envoyer. Alex découvre des images de Ludo dans la cour à 5h du matin ! Il confronte Ludo, qui ne comprend pas.

Elodie est au téléphone avec l’assurance, qui n’engagera aucune indemnisation pendant l’enquête de la police. Elodie est hors d’elle, ils sont endettés. Ludo rentre, Elodie est furieuse et il lui dit qu’Alex le soupçonne d’avoir mis le feu à leur récolte ! Il avait oublié être sorti cette nuit là pour prendre l’air. Elodie est à bout, ils risquent d’être accusés de fraude à l’assurance et Ludo risque la prison !

Hugo vient parler à Becker : Aude et Cécile enquêtent à charge contre Pablo. Becker lui dit parle de sa demande de congés pour le lendemain et il va l’accompagner. Hugo ne comprend rien. Becker insiste, il finit par comprendre qu’ils vont enquêter tous les deux. Il lui dit de passer le chercher le lendemain matin tôt. Hugo le remercie, Becker lui dit que c’est normal : il fait partie de la famille !

Elodie vient voir Pauline : Ludo est soupçonné, elles n’ont plus le choix ! Elodie est prête à parler, mais pas Pauline ! Elodie tombe de haut, elle est sous le choc : Pauline est prête à laisser Ludo payer la place de son ex.

Caroline vient réconforter Pablo. Elle lui propose d’aller au resto ce soir, il accepte mais veut aller à la pizzéria.

Alex a vérifié les comptes bancaires de Ludo. Il annonce à Manu que vendredi dernier il a acheté de l’alcool à bruler dans un magasin de bricolage ! Il connait Ludo et ne le voit pas faire de l’arnaque à l’assurance, mais tout est contre lui. Manu pense que quand on est dos au mur, on peut déraper.

Becker informe Janet qu’il va à Lyon le lendemain. Il part avec Hugo enquêter sur la mort du beau-père de Pablo. Il dit que la juge et l’enquêtrice se focalisent trop sur Pablo. Ils vont regarder dans les affaires personnelles et professionnelles de Martin. Janet souligne le fait qu’il n’a pas le droit mais Becker ne veut pas rester sans rien faire pour Pablo. Janet se dit très fière de lui.

Caroline et Pablo sortent de la pizzéria. Un homme les observe depuis une voiture. Il fonce sur Pablo, qui l’évite de peu ! Caroline hurle !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil : « une vraie bonne grosse trahison », Johanna va découvrir l’infidélité de Yann et se venger !

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.