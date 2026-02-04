Audiences 3 février 2026 : « Bellefond » leader devant « Qui veut gagner des millions ? »

Par

Audiences 3 février 2026 – C’est France 3 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences mardi soir avec une rediffusion de « Bellefond », qui a captivé 2,34 millions de téléspectateurs pour 13,9% de pda.


C’est devant TF1 avec un inédit de « Qui veut gagner des millions ? », qui a captivé 2,24 millions de téléspectateurs pour 13% de pda.

Capture FTV


Audiences 3 février 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le match de Coupe de France, Marseille / Rennes, qui a été suivi hier soir par 2,12 millions de téléspectateurs pour 12,9%.

M6 suit avec le téléfilm inédit « Pour Emma », qui a intéressé 1,62 million de téléspectateurs pour 9,2% de pda.


Sur W9, l’épisode 3 de la saison 4 de « L’île de la tentation » a captivé 578.000 téléspectateurs pour 3,3% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

