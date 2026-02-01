Star Academy, Victor sort du silence après son élimination : « je suis très fier »

Par /

Publicité

C’est Victor qui a été éliminé de la Star Academy 2025 samedi soir à l’issue de la quinzième semaine d’aventure. Après plus de trois mois passés au château, Victor sort aux portes de la finale et il s’est confié à chaud juste après son élimination.


Star Academy, Victor sort du silence après son élimination : "je suis très fier"
Capture TF1


Publicité

« J’ai passé un trop bon prime, je suis très fier des prestations qu’on a fait. » a déclaré Victor à Nikos.

« J’ai trop hâte de l’extérieur, de récolter un peu le positif de tout ça parce que ça reste 4 mois d’isolement et c’est pas facile. J’ai trop hâte de voir toute la lumière et le positif qu’il y a dehors » a-t-il ajouté. « J’ai trop hâte de la tournée »

Victor va maintenant prendre le temps de redescendre et il devrait poster son premier message sur Instagram lundi. Il enregistrera son interview vidéo avec Alix Grousset et il sera lundi dans le Super Show sur NRJ, ainsi que dans « Quotidien » avec Yann Barthès.


Publicité

SONDAGE finale

Qui doit gagner ?

A LIRE AUSSI : Star Academy : le programme des évaluations et de la dernière semaine

A LIRE AUSSI
Star Academy : le programme des évaluations et de la dernière semaine
Star Academy : le programme des évaluations et de la dernière semaine
Star Academy du 1er février 2026 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 1er février 2026 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy finale : Ambre ou Léa, qui doit gagner ? (SONDAGE)
Star Academy finale : Ambre ou Léa, qui doit gagner ? (SONDAGE)
Star Academy : qui a été éliminé sur la 2ème demi-finale ? Qui sont les finalistes ? (résumé + replay prime du 31 janvier 2026)
Star Academy : qui a été éliminé sur la 2ème demi-finale ? Qui sont les finalistes ? (résumé + replay prime du 31 janvier 2026)


Publicité


Retour en haut