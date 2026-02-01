Star Academy, Victor sort du silence après son élimination : « je suis très fier »



C’est Victor qui a été éliminé de la Star Academy 2025 samedi soir à l’issue de la quinzième semaine d’aventure. Après plus de trois mois passés au château, Victor sort aux portes de la finale et il s’est confié à chaud juste après son élimination.











« J’ai passé un trop bon prime, je suis très fier des prestations qu’on a fait. » a déclaré Victor à Nikos.

« J’ai trop hâte de l’extérieur, de récolter un peu le positif de tout ça parce que ça reste 4 mois d’isolement et c’est pas facile. J’ai trop hâte de voir toute la lumière et le positif qu’il y a dehors » a-t-il ajouté. « J’ai trop hâte de la tournée »

Victor va maintenant prendre le temps de redescendre et il devrait poster son premier message sur Instagram lundi. Il enregistrera son interview vidéo avec Alix Grousset et il sera lundi dans le Super Show sur NRJ, ainsi que dans « Quotidien » avec Yann Barthès.



