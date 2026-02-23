Un Si Grand Soleil du 24 février : les doutes de Caroline, Yann se confie à Gary (résumé épisode 1865 en avance)



Un si grand soleil du 24 février 2026, spoiler résumé de l’épisode 1865 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 24 février 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Un homme s’est introduit chez Hugo et Sabine. Il est dans la chambre d’amis occupée par Caroline et il fouille ses affaires… Il entend du bruit : par la fenêtre il découvre Pablo, Sabine et Caroline entrain de rentrer.

Le lendemain matin, Sabine explique à Hugo qu’ils ont fait du shopping avec Caroline et Pablo. Mais en rentrant, Caroline s’est totalement refermée, elle pense qu’elle ne portera jamais ce qu’ils ont acheté… Sabine explique à Hugo qu’elle reste sous l’emprise de Martin même après sa mort. Dans sa chambre, Caroline découvre son mascara sous le lit, elle trouve ça étrange.



Johanna se confie à Florent sur son couple, elle lui dit que Yann ne veut pas parler et ça part en vrilles. Johanna explique ne pas avoir envie de se relancer dans une fiv mais elle avoue qu’il n’y a qu’avec lui qu’elle voudrait avoir un enfant. Florent lui dit qu’il y a d’autres options que la fiv, Johanna avoue avoir déjà pensé à l’adoption. Il lui conseille d’en parler avec Yann.

Pablo se plaint de devoir aller voir une avocate alors qu’il n’a rien à se reprocher. Tout le monde lui explique que c’est important pour l’aider et Sabine ajoute que sa mère ne lâche rien. Caroline dit à Pablo qu’il devrait remercier Hugo et Sabine de l’aider. Elle est convoquée chez le juge, elle décide d’y aller à pieds.

Lucie est avec Gabin en consultation. Il dit avoir fait une grosse crise d’angoisse la veille même si tout va bien au travail. C’était avant d’y aller, il stresse avant d’aller travailler. Lucie lui dit que ça arrive à tout le monde. Gabin se sent nul, il a peur que son état s’aggrave. Lucie tente de le rassurer, elle lui dit qu’il doit apprendre à vivre avec ces angoisses. Et si ça persiste ils réajusteront son traitement avec son psychiatre. Mais pour l’instant elle n’en voit pas l’intérêt.

Dans le tram, Pablo demande à Alexis pourquoi il a été convoqué au commissariat. Il avoue avoir parlé de lui à sa mère… Pablo et Noura sont furieux. Alexis assure leur avoir dit que c’était des paroles en l’air.

Madame Vanier retrouve Catherine et Bernier. Elle annonce avoir décidé d’accepter sa dernière offre, Catherine est surprise mais ravie. Mais elle demande une contrepartie : elle veut s’associer à sa résidence pour seniors, elle veut 10% des parts ! Vanier lui dit que sa condition est non négociable. Quand elle s’en, Catherine est furieuse et s’en prend à Bernier.

Dans le bureau de la juge Alphand, Caroline revient sur le cappuccino sur l’aire d’autoroute et de la dispute entre Pablo et Martin. Elle avoue qu’ils se disputaient tout le temps depuis toujours. Elle explique que ça n’a jamais été simple entre eux et ça a empiré à l’adolescence. Elle dit que Martin n’était pas responsable de tout… Cécile affirme que Pablo dit qu’elle était sous emprise de Martin, elle lui dit qu’il a peut être provoqué toutes ces disputes pour lui faire ouvrir les yeux et qu’elle réagisse… Caroline dit que non.

Bernier dit à Catherine qu’il est navré, il n’y a pas d’autre solution. Elle remet toute la faute sur lui et lui demande de partir.

Yann se balade, Lucie l’appelle… Elle s’étonne qu’il n’ait pas répondu à son message et propose de se voir, il lui dit qu’il ne préfère pas. Elle raccroche froidement. Elle est au stand de tir et se défoule sur une cible. Le responsable lui dit que c’est son meilleur carton, elle lui répond qu’il suffit de penser à la bonne personne…

Yann tombe sur un pêcheur, c’est Gary ! Ils discutent, Gary lui propose une bière. Yann se confie, il lui explique avoir une liaison alors qu’il est marié et qu’il aime sa femme, il n’a aucune envie de la quitter. Gary lui demande quel est le problème, Yann dit que c’est lui. Il dit que l’adultère est une drogue, Gary lui conseille de changer de drogue. Il lui dit qu’il est seul, lui a de la chance : il a 2 femmes qui l’aiment !

Enric remercie Léo et Gabin d’être restés pour une livraison en urgence, il leur offre une bière. Léo accepte mais Gabin dit qu’il ne prend pas d’alcool. Il dit qu’il va venir avec eux mais prendre un jus de fruit. Enric salue son esprit d’équipe, il aime bien bosser avec lui.

Caroline est mal, Hugo vient la voir pour lui dire qu’ils vont passer à table. Elle n’a pas très faim. Elle avoue que la discussion avec la juge l’a remuée, elle s’est sentie coupable de ne pas avoir vu à quel point Pablo et Martin se détestaient. Hugo lui dit que ce n’était pas facile. Caroline avoue s’être demandée si Pablo haïssait Martin au point de pouvoir lui faire du mal !…

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.