Tennis Doha : le match Alcaraz / Khachanov en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Tennis tournoi de Doha – Alcaraz / Khachanov en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce jeudi soir ! Place aux quarts de finale du tournoi ATP de Doha aujourd’hui. Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz affronte le russe Karen Khachanov.





Un match à suivre ce soir, à partir de 17h30, sur Eurosport.







Publicité





Carlos Alcaraz et Karen Khachanov s’affrontent en quart de finale de l’Open du Qatar ce soir sur le court central du tournoi qatari. Le numéro 1 mondial arrive en pleine confiance, sans la moindre défaite en 2026.

Face à lui, Khachanov, actuellement à la 17ᵉ place mondiale, avait remporté ce tournoi en 2024. Sur le papier, l’Espagnol part largement favori — il mène 5-0 dans leurs confrontations directes — mais Khachanov a la puissance et l’expérience pour rendre ce duel exigeant sur la surface rapide de Doha.



Publicité





Tournoi de Alcaraz / Khachanov en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport à partir de 17h30.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Alcaraz / Khachanov, quart de finale du tournoi de Doha 2026, un match à suivre ce soir.