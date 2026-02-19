Un Si Grand Soleil Spoiler : Cécile prend une lourde décision pour Pablo ! (épisode du 25 février)

Par /

Un si grand soleil spoiler épisode 1866 du 25 février 2026 – Les choses ne vont pas s’arranger pour Pablo dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Pablo va être convoqué avec son avocate, Claudine Becker, dans le bureau de la juge Alphand…


Un Si Grand Soleil Spoiler : Cécile prend une lourde décision pour Pablo ! (épisode du 25 février)
Les témoignages de sa mère et d’Alexis ne jouent pas en sa faveur : tous deux ont confirmé que Pablo détestait Martin ! Claudine craint le verdict de Cécile et justement, la juge annonce qu’il est placé sous témoin assisté. Ça veut dire que Pablo est fortement soupçonné du meurtre de son beau-père mais qu’il n’y a pas encore assez d’éléments pour le mettre en examen.

Pablo a peur et s’inquiète pour la suite. Il se confie à Noura, qui tente de le réconforter. Plus tard, Caroline assure à son fils qu’elle le croit quand il lui dit qu’il n’a rien fait.

De son côté, Claudine est furieuse et débarque dans le bureau de Becker au commissariat. Elle l’encourage à agir s’il ne veut pas que celui qu’il considère comme son petit fils finisse en prison !


