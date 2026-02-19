Un Si Grand Soleil Spoiler : Cécile prend une lourde décision pour Pablo ! (épisode du 25 février)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1866 du 25 février 2026 – Les choses ne vont pas s’arranger pour Pablo dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Pablo va être convoqué avec son avocate, Claudine Becker, dans le bureau de la juge Alphand…











Publicité





Les témoignages de sa mère et d’Alexis ne jouent pas en sa faveur : tous deux ont confirmé que Pablo détestait Martin ! Claudine craint le verdict de Cécile et justement, la juge annonce qu’il est placé sous témoin assisté. Ça veut dire que Pablo est fortement soupçonné du meurtre de son beau-père mais qu’il n’y a pas encore assez d’éléments pour le mettre en examen.

Pablo a peur et s’inquiète pour la suite. Il se confie à Noura, qui tente de le réconforter. Plus tard, Caroline assure à son fils qu’elle le croit quand il lui dit qu’il n’a rien fait.

De son côté, Claudine est furieuse et débarque dans le bureau de Becker au commissariat. Elle l’encourage à agir s’il ne veut pas que celui qu’il considère comme son petit fils finisse en prison !



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : le secret de Martin découvert, Yann fait un choix, les résumés jusqu’au 6 mars 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici