C à vous du 19 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 19 février 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Mort de Quentin Deranque : le parquet demande la mise en examen pour « homicide volontaire » de 7 suspects. On en parle avec Vincent Gautronneau, journaliste au service police/justice du “Le Parisien”, et Nicolas Bastuck, rédacteur en chef Droit et Justice au “Point”

🔵 Affaire Epstein : l’ex-prince Andrew arrêté. Jérôme Carron, grand reporter à Point de Vue, et James André, grand reporter France 24, spécialiste de la politique américaine sont les invités de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous cette semaine : Albane Auvray, cheffe & co-fondatrice du restaurant “Groot La Tourte” à Paris

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎥 Miou-Miou et André Dussollier pour le film « Cher parents », en salle le 25 février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 19 février 2026 à 19h sur France 5.