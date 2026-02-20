Un Si Grand Soleil Spoiler : Yann bouleversé face à Johanna qui... (épisode du 25 février)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1866 du 25 février 2026 – L’heure du choix a sonné pour Yann dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Il sait désormais que Lucie, sa maîtresse, est tombée amoureuse de lui et qu’elle a même envie de fonder une famille avec lui… Et dans quelques jours, il va être confronté à Johanna.











Publicité





Alors que Yann ne décroche plus quand Lucie l’appelle, celle-ci pense l’avoir perdu en lui avouant son amour. Elle se confie à Muriel, elle se sent bête même si elle ne regrette pas de lui avoir dit ce qu’elle avait sur le coeur…

De son côté, Johanna cogite de plus en plus. Elle sait que Yann rêve de devenir papa mais elle ne se sent pas de recommencer la FIV et le protocole contraignant qui va avec. Mais elle a une autre idée. Quand Yann rentre à l’appartement, Johanna lui assure qu’elle a envie qu’ils deviennent parents : elle lui propose d’adopter ! Surpris, Yann est bouleversé. Il accepte, ils s’embrassent et ils se disent qu’ils s’aiment.

Mais Yann est-il honnête vis à vis de Johanna et des sentiments qu’il éprouve pour Lucie ?



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : le secret de Martin découvert, Yann fait un choix, les résumés jusqu’au 6 mars 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici