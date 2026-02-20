Tennis Doha : le match Fils / Mensik en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Tennis tournoi de Doha – Fils / Mensik en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce vendredi soir ! Place aux demi-finale du tournoi ATP de Doha aujourd’hui. Et après la qualification de Carlos Alcaraz, le français Arthur Fils affronte Jakub Mensik en demi-finale.





Un match à suivre ce soir, à partir de 20h, sur Eurosport.







Ce vendredi soir sur le Centre Court du Qatar ExxonMobil Open à Doha, Arthur Fils affronte Jakub Mensik pour une place en finale du tournoi qatari. Le français, actuellement 40ᵉ place mondiale, arrive en forme après une victoire solide en quarts contre Jiri Lehečka (6-3, 6-3), confirmant son bon niveau depuis son retour de blessure.



De son côté, Mensik, n°16 à l’ATP, réalise une semaine remarquable et il a éliminé le numéro 2 mondial Jannik Sinner en quarts dans un match en trois manches (7-6(3), 2-6, 6-3), ce qui constitue l’une des plus grosses performances de sa saison.

Le face-à-face entre Fils et Mensik est équilibré avec une victoire chacun, et ce duel promet d’être serré.

Tournoi de Fils / Mensik en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport à partir de 20h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Fils / Mensik, demi-finale du tournoi de Doha 2026, un match à suivre ce soir.