Ligue 1 : Brest / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Ligue 1 20 février 2026 – Brest / Marseille en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Début de la 23ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille qui se déplace à Brest.





Un match à suivre ce vendredi soir à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+.







Ce vendredi soir pour la 23ᵉ journée de Ligue 1, Brest reçoit Marseille au Stade Francis-Le Blé. L’OM, actuellement 4ᵉ du classement, se déplace en Bretagne pour tenter de relancer sa saison après une période délicate, marquée notamment par un mauvais résultat contre le PSG et le départ de son entraîneur.

Pour Marseille, cette soirée sera aussi la première sous les ordres du nouveau coach Habib Beye, nommé récemment pour redynamiser une équipe qui vise toujours une qualification européenne. Brest, qui occupe une place au milieu de tableau, cherchera à profiter de l’avantage du terrain pour contrarier les Phocéens.



Brest / Marseille – Composition des équipes

🔵 Brest (composition probable) : Coudert – Lala, Chardonnet (c), Junior Diaz, Guindo – Magnetti, Chotard – Del Castillo, Doumbia, Labeau Lascary – Ajorque

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Emerson – Højbjerg (c), Timber – Greenwood, Nadir, Igor Paixão – Gouiri

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Brest / Marseille ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Brest / Marseille, 23ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.