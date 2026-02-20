Demain Nous Appartient spoiler : Martin bouleversé, il fait un cauchemar sur la mort de... (vidéo épisode du 25 février)



Demain nous appartient spoiler – La mort de Nadia Mussard va étrangement bouleverser Martin dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, alors que la femme de Brice a été retrouvée morte à son domicile, Martin se réveille en sursaut après un étrange cauchemar…











Il confie à Raphaëlle qu’il a rêvé de Nadia, qui l’appelait à l’aide. Il ne comprend pas pourquoi il fait ce cauchemar et avoue que l’enquête est compliquée : ils n’ont absolument rien !

Ce que Martin ne sait pas mais que son subconscient semble lui indiquer, c’est que Nadia se sentait en danger avec Brice. La veille de sa mort, elle a prétexté avoir vu un rôdeur dans son jardin pour se rendre au commissariat. Elle avait en main un papier avec écrit « aidez-moi » qu’elle n’a pas réussi à remettre à Martin…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : drame, un meurtre à Sète ! (vidéo épisode du 24 février)



Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2148 du 25 février 2026 : Martin fait un cauchemar

