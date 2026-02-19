Demain Nous Appartient spoiler : la grosse boulette d’Erica pour l’anniversaire d’Enora (vidéo épisode du 24 février)



Demain nous appartient spoiler – C’est l’anniversaire d’Enora la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et cette année, c’est chez Bart et Erica que la fête va avoir lieu !











Dans quelques jours, Erica s’est occupé du gâteau d’anniversaire pendant que Marceau gère la déco. Quand Bart rentre, le gâteau est au four et risque de bruler… Mais quand Erica le sort, c’est le drame : elle le fait tomber !

Plus de gâteau pour l’anniversaire de la petite fille, c’est la cata. Mais Marceau annonce à Bart et Erica qu’il a une idée, il s’en occupe ! Va-t-il réussir à sauver l’anniversaire d’Enora ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2147 du 24 février 2026 : Eric fait tomber la gâteau d’Enora

