Tennis Dubaï : le match Svitolina / Pegula en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Tennis tournoi WTA de Dubaï – Svitolina / Pegula en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce samedi après-midi. Place à la finale du tournoi WTA de Dubaï aujourd’hui. L’ukrainienne et femme de Gaël Monfils, Elina Svitolina, affronte l’américaine Jessica Pegula.





Un match à suivre cet après-midi, à partir de 16h, sur beIN Sports.







Publicité





La finale dames est programmée ce samedi au Dubaï Tennis Stadium. Elina Svitolina, 9ᵉ mondiale et ancienne championne à Dubaï, revient en finale d’un WTA 1000 pour la première fois depuis 2018 après une demi-finale marathon de plus de trois heures face à Coco Gauff, où elle a converti sa sixième balle de match pour s’imposer 6-4, 6-7 (13), 6-4.



Publicité





Son adversaire, Jessica Pegula, 5ᵉ joueuse mondiale, s’est elle qualifiée en battant Amanda Anisimova 1-6, 6-4, 6-3 en demies, continuant une belle série sur dur cette saison. Les deux joueuses se connaissent bien sur le circuit : Pegula mène leur face-à-face global, mais ce sera une finale équilibrée et tactique, entre l’expérience et la combativité de Svitolina et la régularité et polyvalence de Pegula, toutes deux en quête d’un titre majeur sur le circuit cette année.

Tournoi de Dubaï, la finale Svitolina / Pegula en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIn Sports à partir de 16h.

Sur le site du WTA Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Svitolina / Pegula, finale du tournoi WTA de Dubaï 2026, un match à suivre ce soir.