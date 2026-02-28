Echappées Belles du 28 février : direction la Thaïlande ce soir sur France 5 (sommaire)



Echappées Belles du 28 février 2026 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 28 février 2026, à 21h – « La Thaïlande gourmande » (inédit)

Des marchés flottants aux stands de rue, jusqu’aux restaurants étoilés, cette émission parcourt la Thaïlande à travers sa cuisine, reflet vivant de son histoire et de son identité. « Chef Anto » va à la rencontre de celles et ceux qui perpétuent et réinventent ce patrimoine culinaire, à la fois riche et célébré dans le monde entier.

À Bangkok, la street food illustre toute l’énergie du pays : une gastronomie populaire, créative et ouverte aux influences. De la pêche artisanale sur l’île de Koh Mook à la culture d’algues dans les mangroves du sud, la cuisine apparaît aussi comme un moteur de développement durable et solidaire.



Dans les montagnes du nord, le thé se savoure autant qu’il se cuisine, symbole d’un lien étroit entre la nature et les savoir-faire locaux. Au fil de ce voyage, Anto Cocagne révèle une Thaïlande contrastée et généreuse, où chaque plat et chaque arôme racontent une part de l’âme du pays.

Echappées Belles du 28 février à 22h30 – « Week-end à Dijon » (rediffusion)

Avec ses ruelles pavées et ses édifices médiévaux, Dijon séduit par son atmosphère où se mêlent héritage et modernité. Au cœur d’un vignoble de renom, l’ancienne capitale des ducs de Bourgogne promet une escapade placée sous le signe de la découverte. Derrière ses remparts chargés d’histoire, la ville charme aussi par son art de vivre raffiné.

À quelques kilomètres, un environnement préservé déploie ses forêts majestueuses, ses lacs tranquilles et ses villages pleins d’authenticité. La nature généreuse du Morvan invite aux activités de plein air comme aux parenthèses de détente. Le temps d’un week-end, Sophie Jovillard part à la rencontre de celles et ceux qui font vibrer le cœur de la cité.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 28 février dès 21h sur France 5