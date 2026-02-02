« Un meurtre pour un meurtre » : votre téléfilm ce 2 février sur TF1 (histoire, interprètes)



« Un meurtre pour un meurtre » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 2 février 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Un meurtre pour un meurtre ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Un meurtre pour un meurtre » : l’histoire, le casting

Destiny, conférencière en développement personnel, fait la connaissance d’une admiratrice, Toni, lors d’une retraite spirituelle. Au fil de leurs échanges, Destiny lui avoue que son mariage est en train de s’écrouler. Toni lui lance alors une proposition aussi troublante que radicale : un pacte secret où chacune éliminerait le mari de l’autre.



Mais ce qui ressemblait à une idée délirante prend une tournure terrifiante lorsque le mari de Destiny meurt réellement. Toni réapparaît alors et réclame que Destiny respecte sa part du marché… en tuant son propre époux.

Avec : Meyon Jacobs (Destiny), Leah Pipes (Kendall), Matt Marshall (James), Tristan Cunningham (Toni)

Et à 16h, « Où es-tu maman ? » (rediffusion)

Eva Jones, veuve et mère de deux filles, est kidnappée peu après la mort de son mari. Contre toute attente, son ravisseur la dépose ensuite devant chez elle… mais Eva n’a aucun souvenir de ce qui lui est arrivé.

Un an plus tard, elle disparaît de nouveau, cette fois sans même avoir quitté sa chambre. Ses filles en sont convaincues : leur mère a encore été enlevée. Leur grand-mère paternelle, en revanche, est persuadée qu’Eva est psychologiquement fragile et qu’elle est partie de son propre chef. D’autant que cette dernière continue d’enquêter sur la mort de son fils, certaine qu’il ne s’agit pas d’un accident mais d’un meurtre.

Face à ces zones d’ombre, Dane, le voisin et ami d’Eva, décide d’aider les filles — et la police — à découvrir la vérité.

Avec : Lucie Guest (Eva), Jordan Zavisha (Samy), Tommy Schiltz (Gabe), Ceilidh MacDonald (Grace)