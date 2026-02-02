Plus belle la vie spoiler : le choc, Morgane agressée et enlevée ! (3 février 2026)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 3 février 2026 – Les choses vont mal tourner pour Morgane demain dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 3 février 2026, la jeune femme va être prise pour cible par Théo Bonant !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : nouvelle enquête, choix décisif, les résumés jusqu’au 20 février 2026

Plus tôt dans la journée, Vadim retrouve Patrick et l’informe pour le casier de Théo Bonant, qui contenait une photo de Morgane avec un code au dos. Il couvre Noémie et Blanche en lui expliquant avoir suivi Théo jusqu’à la consigne… Patrick envoie Jean-Paul sur place mais le casier a été vidé entre temps.

Patrick et Jean-Paul informent Morgane de la menace qui plane sur elle. Morgane ne comprend pas, elle assure n’avoir aucun lien avec Théo en dehors de l’enquête. Patrick la renvoie à la résidence et lui demande ne pas la quitter par mesure de précaution. Mais plus tard, Morgane décide quand même de sortir courir ! Vadim lui rappelle les risques mais Morgane pense que ça ne craint rien et sort…



Publicité





Au commissariat, Steve et Charlotte s’attèlent à déchiffrer le code et c’est finalement Steve qui y parvient. Il s’agit d’une adresse ip, certainement celle de Morgane. Ils réalisent qu’elle est certainement géolocalisée ! Patrick appelle Morgane mais elle ne répond pas, son bracelet connecté est à terre là où elle courait ! Morgane a été agressée et enlevée.