Ça commence aujourd’hui du 2 février 2026, le sommaire – Ce lundi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 2 février 2026 à 13h55 « L’IA est au coeur de ma vie » (inédit)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert explore un sujet au cœur des préoccupations modernes : l’intelligence artificielle et son impact intime sur nos vies quotidiennes. Dans ce numéro inédit intitulé « L’IA est au cœur de ma vie », des invités viennent raconter comment des technologies jusque-là perçues comme techniques ou utilitaires ont fini par devenir des presences centrales dans leur existence, influençant leurs décisions, leurs relations et même leurs émotions. À travers des témoignages personnels forts et des échanges avec des experts, l’émission met en lumière les bénéfices, les tiraillements et les enjeux émotionnels de ces liens numériques, tout en ouvrant le débat sur notre rapport à la solitude, à l’attachement et à l’intimité à l’ère du numérique.

Et à 15h : « Policier, journaliste, avocat : l’affaire qui a bouleversé leur vie » (rediffusion)

Ils sont policiers, avocats ou encore journalistes. Leur point commun ? Tous ont été amenés à travailler sur de grandes affaires judiciaires qui ont marqué nos esprits et nos cœurs.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.