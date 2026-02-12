Un si grand soleil : la mort d’un personnage phare, Yann va tout perdre… révélations choc sur la nouvelle arche ! (VIDÉO)



Les prochaines semaines s’annoncent explosives dans la série de France 3 « Un si grand soleil ». Alors que Yann Cross est au cœur d’un triangle amoureux qui tient les téléspectateurs en haleine depuis des mois, la nouvelle arche promet un véritable séisme à Montpellier. Entre passion, trahisons et drame, rien ne sera plus jamais comme avant…











Yann au coeur d’un triangle amoureux

Depuis plusieurs mois, Yann Cross (Constantin Balsan) jongle dangereusement entre sa femme Johanna, absorbée par son travail depuis leur mariage, et sa maîtresse, la psy Lucie (Julia Gallaux), qui, elle, est tombée éperdument amoureuse de lui. Une situation déjà explosive… qui va clairement virer au cauchemar.

Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram officiel de la série, Constantin Balsan et Julia Gallaux ont levé le voile sur ce qui attend les fans — et le moins que l’on puisse dire, c’est que les révélations sont inquiétantes.

“Il y aura un mort…”

Face caméra, les deux comédiens annoncent la couleur.



“On peut aussi vous dire qu’il y aura un mort. Mais aussi beaucoup d’émotions. Tragiques mais beaucoup d’émotion”, a confié Julia Gallaux.

Une déclaration qui a immédiatement affolé les internautes. D’autant que les images de la vidéo montrent également que Yann va être mis à pied par Becker. Une décision lourde de conséquences : serait-il soupçonné de meurtre ?

Johanna en larmes, le pire à venir ?

Autre élément marquant : Johanna apparaît totalement sous le choc. En larmes, bouleversée, elle semble faire face à une épreuve insurmontable. “Ça va pleurer. Ça va beaucoup, beaucoup pleurer”, prévient encore Julia Gallaux.

Le couple Yann-Johanna est-il condamné ? Lucie paiera-t-elle le prix de cette liaison interdite ? Ou bien Yann lui-même pourrait-il être la victime de cette arche dramatique ?

Qui va mourir ?

Un mort, une mise à pied, des trahisons et des larmes… Tous les ingrédients sont réunis pour une intrigue aussi intense que tragique. Reste désormais la question qui brûle toutes les lèvres : ui de Yann, Johanna ou Lucie va mourir ?

La réponse dans les prochaines semaines dans « Un si grand soleil »… et une chose est sûre : cette arche ne laissera personne indemne.