Audiences 16 février 2026 : les Jeux Olympiques leaders devant « Rasta Rockett »

Audiences 16 février 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec sa soirée Jeux Olympiques, qui a rassemblé 2,89 millions de téléspectateurs pour 15,8% de pda.





C’est devant M6 avec la rediffusion du film « Rasta Rockett », qui a captivé 2,21 millions de téléspectateurs pour 12,9% de pda.







Audiences 16 février 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la rediffusion d’un épisode de la série « Le nounou », qui a réuni 2,29 millions de téléspectateurs pour 12,4% de pda.

France 2 suit avec la rediffusion du téléfilm « La vie rêvée des autres », qui a intéressé 1,37 million de téléspectateurs pour 7,9% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie