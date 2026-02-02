Un Si Grand Soleil Spoiler : Alex arrête Sacha, la vérité éclate ! (épisode du 4 février)



Un si grand soleil spoiler épisode 1851 du 4 février 2026 – La vérité va enfin éclater cette semaine dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Alex va découvrir toute la vérité sur Sacha et le meurtre de son associé.











Alex demande à Becker l’autorisation de réouvrir l’enquête, il lui parle d’un appel anonyme au sujet d’un meurtre déguisé en noyade l’an dernier. Alex explique avoir déjà montré le dossier à Hugo, qui a relevé un taux d’insuline trop élevé. Becker l’autorise à enquêter.

Alex interroge ensuite la femme de Jules Levert, qui lui révèle qu’à l’époque il soupçonnait le comptable d’une fraude à la TVA. Elle lui donne le nom du comptable, à qui Alex va rendre une petite visite. Ce dernier est gêné mais avoue qu’il avait découvert une fraude à plusieurs milliers d’euros, il avait alerté Sacha Kazan, qui avait accusé Jules… Il est mort quelque jours plus tard et Sacha a fait un gros chèque au comptable pour acheter son silence au sujet de la fraude.

Becker parle de tout ça au procureur, qui annonce que ses hommes vont aller rendre une petite visite à Kazan. Alex et Elise débarquent chez Sacha pour une perquisition. Ils l’arrêtent tandis qu’Elise découvre la vidéo intime avec Charlotte sur son ordinateur. Elle annonce à Alex qu’il est surement mêlé aux accusations sur Manu !



