Star Academy estimations finale : Ambre loin devant Léa (SONDAGE)

La finale de la Star Academy 2025 approche à grands pas ! Samedi soir sur TF1, Ambre et Léa s’affronteront une dernière fois en direct pour tenter de décrocher la victoire.





Samedi dernier, c’est Ambre qui s’est qualifiée à l’issue de la seconde demi-finale face à Victor — une tendance que notre sondage Stars-Actu avait d’ailleurs correctement anticipée. Place maintenant au duel final de la saison.







Les premières estimations de notre sondage pour la finale de la Star Academy

Comme chaque semaine, Stars-Actu vous propose son sondage Star Academy afin de mesurer la tendance auprès des internautes. Et pour cette grande finale, un premier écart semble déjà se dessiner.

Selon les estimations relevées à cette heure : Ambre recueille 58,10 % des votes et est loin devant Léa, qui obtient actuellement 41,90 %.



Ces premiers chiffres donnent un avantage à Ambre, mais la semaine de la finale reste encore longue et les tendances peuvent évoluer jusqu’au prime.

Une finale Star Academy très attendue sur TF1

Lors de la finale diffusée samedi soir, Ambre et Léa proposeront plusieurs prestations en direct, certainement décisives pour convaincre les téléspectateurs. À ce stade de la compétition, chaque performance peut faire basculer le vote.

Qui de Ambre ou Léa sera sacrée grande gagnante de la Star Academy 2025 ?

⚠️ Comme toujours, notre sondage Star Academy a une valeur uniquement informative et ne reflète pas les résultats officiels. Seuls les votes du public via les canaux mis en place par la production de TF1 seront pris en compte pour désigner la grande gagnante.

Star Academy finale : qui doit gagner ?

Qui doit gagner ? Ambre Léa Résultats Vote

👉 Rendez-vous samedi soir sur TF1 pour vivre la finale de la Star Academy 2025 et découvrir qui succédera à Marine.