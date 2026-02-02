C à vous du 2 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 2 février 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Politique sanitaire américaine : le cri d’alarme de Jean-François Delfraissy, président du Comité Consultatif National d’Ethique. On évoquera aussi l’affaire Epstein avec Amy Greene, politologue et spécialiste des États-Unis, experte associée à l’Institut Montaigne

🔵 Affaire Emile : la famille demande de nouvelles investigations. On en parle avec Boris Kharlamoff, journaliste police-justice BFM TV, ce soir dans C à vous.



🔵 Dans la suite de C à vous :

Sam Sauvage pour son album « Mesdames messieurs » et sa tournée dans toute la France

