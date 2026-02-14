

20h30 le samedi du 14 février 2026 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





« 20h30 le samedi » du 14 février 2026 : Mariage forever

Le mariage a profondément évolué au fil des siècles : autrefois arrangé par les familles, sans que les futurs époux aient leur mot à dire, il s’est transformé pour devenir l’union choisie et célébrée que l’on connaît aujourd’hui.

Après plusieurs années de recul, les chiffres repartent d’ailleurs à la hausse. Et bientôt, une cérémonie pourrait prendre des allures d’événement mondial : celle de la pop star Taylor Swift.



