Audiences 6 février 2026 : carton pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques



Publicité





Audiences 6 février 2026 – Sans surprise, c’est une nouvelle fois France 2 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec la cérémonie d’ouverture des les Jeux Olympiques de Milano Cortina. Elle a été suivie par 6,03 millions de téléspectateurs pour 36,8 de pda.





C’est évidemment loin devant France 3 avec une rediffusion de la série « Cassandre », qui a rassemblé 2,22 millions de téléspectateurs pour 12,8% de pda.







Publicité





Audiences 6 février 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium une rediffusion du « Grand Concours », qui a captivé 1,66 million de téléspectateurs pour 9,5% de pda.

M6 suit avec une rediffusion du magazine « Arnaques ! », qui a intéressé 741.000 téléspectateurs pour 4,2% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie