Audiences 13 février 2026 : les Jeux Olympiques en tête devant « Danse avec les Stars », M6 au plus bas

Audiences 13 février 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec sa soirée Jeux Olympiques, qui a intéressé 3,11 million de téléspectateurs nostalgiques pour 17,4% de pda.


C’est devant TF1 avec le troisième prime de la nouvelle saison de « Danse avec les Stars », qui a captivé 2,65 millions de téléspectateurs pour 14,5% de pda.

Audiences 13 février 2026 : « Danse avec les Stars » leader devant les JO et les Victoires de la Musique
Capture TF1


Audiences 13 février 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec les Victoires de la Musique 2026, qui ont intéressé 1,62 million de téléspectateurs pour 9,1% de pda.

France 5 suit avec la rediffusion du film « L’aventure c’est l’aventure », qui a rassemblé 1,37 million de téléspectateurs pour 7,9% de pda.


M6 est faible avec le film inédit « Zodi et Téhu, frères du désert », qui a rassemblé 597.000 téléspectateurs pour 3,5% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

