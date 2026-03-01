13h15 le dimanche du 1er mars 2026 : au sommaire aujourd’hui



13h15 le dimanche du 1er mars 2026 : le sommaire aujourd'hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd'hui avec la série inédite intitulée « Des femmes dans l'espace ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 1er mars 2026 : le sommaire

Le magazine revient sur le parcours semé d’embûches des femmes qui ont laissé leur empreinte dans l’histoire de la conquête spatiale. Si les équipages sont désormais mixtes, l’égalité est encore loin d’être acquise dans l’aventure spatiale.

Longtemps dominée par les hommes et marquée par les rivalités géopolitiques, la conquête de l’espace n’a pas fait de place aux femmes sans résistance. Leur présence a elle aussi été une véritable conquête. Aujourd’hui, Sophie Adenot s’apprête à devenir la deuxième Française à partir en mission, vingt-cinq ans après Claudie Haigneré, qui rejoignait la Station spatiale internationale en octobre 2001.



Dans l’ombre des héros

En avril 1959, en pleine guerre froide, la course à l’espace fait rage entre les États-Unis et l’URSS. La NASA dévoile alors sa toute première promotion d’astronautes, les Mercury 7, un groupe de pilotes d’essai formés sous la supervision du docteur William R. Lovelace. Mais dans le plus grand secret, ce dernier décide également de soumettre des femmes aux mêmes tests. Et si elles étaient, en réalité, les mieux préparées pour devenir les premières à s’envoler vers l’espace ?