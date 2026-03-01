Vivement Dimanche du 1er mars 2026 : les invités de Michel Drucker



Vivement Dimanche du 1er mars 2026 : les invités

Ce dimanche, « Vivement dimanche » propose un numéro inédit placé sous le signe de la culture, de l’humour et de la bonne humeur. Toujours orchestrée par Michel Drucker, l’émission accueille une pléiade d’invités venus partager leur actualité et leurs souvenirs.

🌟 Première partie



Michel Drucker recevra d’abord Michel Boujenah, venu évoquer ses projets et son regard toujours aussi tendre sur notre société. À ses côtés, l’élégant André Dussolier partagera son actualité et quelques anecdotes savoureuses de carrière. L’humour sera également au rendez-vous avec Guillaume Bouchède, Sarah Schwab et Alex Fredo, qui apporteront leur énergie et leurs performances sur le célèbre canapé rouge. Enfin, le journaliste sportif Nelson Monfort viendra raconter les coulisses des grands événements qu’il a couverts et livrer quelques confidences.

🎭 Seconde partie

En deuxième partie, place à une nouvelle salve d’invités. Julia Vignali reviendra sur ses projets télévisés et son actualité, tandis que Thomas Dutronc évoquera sa musique et ses inspirations. Le chroniqueur culinaire Laurent Mariotte partagera ses conseils gourmands et ses nouveautés. L’actrice Alice Pol parlera de ses rôles récents et de ses projets à venir. Enfin, le dessinateur et caricaturiste Emmanuel Chaunu apportera sa touche d’humour avec ses créations toujours pertinentes.

Un numéro inédit riche en confidences, en éclats de rire et en émotions, à ne pas manquer ce dimanche après-midi sur France 3.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV