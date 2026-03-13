13h15 le samedi du 21 mars 2026 : au sommaire aujourd’hui

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13h15 le samedi du 21 mars 2026 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il a pour thème « Les blés anciens de Valentine ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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13h15 le samedi du 21 mars 2026 : « Les blés anciens de Valentine ».

À 35 ans, Valentine Franc a pris une décision audacieuse : abandonner sa carrière de costumière dans le cinéma pour reprendre la ferme familiale, située dans l’Essonne. Elle y cultive aujourd’hui des variétés de blés anciens remontant au XVIIᵉ siècle, qu’elle transforme en une farine d’une qualité remarquable, très prisée par les meilleurs boulangers.

Le magazine 13h15 le samedi retrace ce parcours marqué par la passion et la transmission. Après la disparition de sa mère, Valentine choisit de revenir à Montaquoy, au cœur de la campagne du Gâtinais, afin de donner un nouveau sens à sa vie en devenant agricultrice et meunière. Elle s’engage alors dans la remise en culture de blés anciens, longtemps délaissés.



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Pour concrétiser son projet, elle n’a pas hésité à reprendre des études dans un lycée agricole, malgré son âge, et à renouer avec ses racines paysannes. Issue d’une famille d’agriculteurs, Valentine s’attache désormais à faire vivre cet héritage. Dans sa ferme, à la lisière de la forêt de Fontainebleau, elle ouvre ainsi un nouveau chapitre, transformant ses récoltes en une farine d’exception qui séduit les artisans boulangers.

Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.