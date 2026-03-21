Danse avec les Stars : Laure Manaudou s’exprime après son élimination « je pars la tête haute » (VIDÉO)

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C’est l’ancienne championne de natation Laure Manaudou qui a été éliminée de « Danse avec les Stars » hier soir à l’issue du sixième prime de l’aventure. Après plusieurs semaines d’entrainement acharné, Laure et son partenaire Christian Millette n’ont pas su convaincre le jury et les téléspectateurs, ils sont les cinquièmes éliminés de la saison.











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« Je me sens bien, je suis forcément un peu déçue d’être partie mais en même temps il y avait beaucoup de niveau, beaucoup de belles danses » a déclaré Laure Manaudou à chaud juste après son élimination. « Je suis contente de partir avec la prestation que j’ai fait ce soir et trop contente d’avoir fait une super belle rencontre, j’espère que Christian restera dans ma vie. J’ai fait une belle aventure avec Christian et je suis fière de moi »

Elle s’est aussi confiée sur Chris Marques, dont elle faisait partie de l’équipe pour la bataille des juges : « J’ai découvert quelqu’un de très humain, je ne m’attendais pas du tout à réussir à lui parler normalement et ne pas avoir peur. Et j’ai vu qu’il avait vraiment envie de m’aider. »

« J’ai été très contente de finir sur cette danse là, que ce soit avec Chris ou avec Christian, et pour moi c’est une belle manière de partir la tête haute » a-t-elle conclu.



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Une interview à découvrir en intégralité en vidéo sur TF1+.

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