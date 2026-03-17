Audiences 16 mars 2026 : « Maison de retraite, la série » toujours devant « L’art du crime »

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Audiences 16 mars 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec la série « Maison de retraite, la série ». L’épisode 3 a captivé 3,04 millions de téléspectateurs pour 17,2% de pda. C’est en baisse sur une semaine.


C’est devant France 2 avec une rediffusion de la série « L’art du crime », qui a rassemblé 2,65 millions de téléspectateurs pour 15,9% de pda.

Audiences 16 mars 2026 : « Maison de retraite, la série » toujours devant « L'art du crime »
Capture TF1


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Audiences 16 mars 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la suite de la nouvelle saison de « Mariés au premier regard », qui a réuni 1,88 million de téléspectateurs pour 10,6% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « L’Hermine », qui a intéressé 1,39 million de téléspectateurs pour 8,4% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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