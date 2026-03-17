Ici tout commence du 17 mars : Angèle surprend Stanislas et Laetitia... (résumé + vidéo épisode 1394 en avance)

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Ici tout commence du 17 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1394 – Angèle va finalement surprendre Stanislas et Laetitia dans les bras l’un de l’autre ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et Anaïs va vexer Rose…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 17 mars – résumé de l’épisode 1394

Coline avoue à Laetitia avoir saboté l’épreuve de Stanislas et Bakary, poussée par la colère liée au comportement de Stanislas envers sa mère, qui a ravivé des souvenirs douloureux sur son père. Compréhensive, Laetitia l’encourage à se rattraper en aidant Stanislas à gérer ses TOC, liés à sa rupture avec Angèle.

De son côté, Stanislas s’excuse auprès de Bakary pour l’avoir abandonné en pleine épreuve. Malgré ses doutes à cause de ses TOC, Bakary le motive à continuer et à viser la finale ensemble. En parallèle, Laetitia fait retarder l’épreuve en manipulant les jurés pour favoriser un rapprochement entre Stanislas et Angèle.



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Coline tente aussi d’arranger les choses en poussant sa mère à admettre sa peine, mais Angèle refuse de refaire confiance à Stanislas. Plus tard, Coline avoue la vérité à ce dernier, qui se sent responsable de la situation. Touché par les efforts de Laetitia, il la prend dans ses bras, sans voir qu’Angèle les observe, bouleversée…

Par ailleurs, Mehdi espère se rapprocher de Denis en l’aidant, mais se retrouve en concurrence avec Anouk. Tous deux tentent de cacher à Jeanne la surprise prévue pour leurs 20 ans de mariage, mais elle finit par en deviner une partie.

Enfin, Anaïs critique le manque d’audace des élèves du master, ce qui vexe Rose. Enzo pense que cela est lié au retour prochain de Teyssier. Vexée, Rose ne compte pas prendre en compte les remarques d’Anaïs et préfère miser sur Jasmine, qui doit présenter son concept…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Bakary se confie à Stanislas (vidéo épisode du 19 mars)

Ici tout commence du 17 mars 2026 – extrait vidéo

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