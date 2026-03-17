Koh-Lanta du 17 mars 2026 : 2 épreuves cultes dans l’épisode 3, qui sera éliminé ce soir ? (VIDÉO)

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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », épisode 3 du mardi 17 mars 2025 – Après l’élimination de Clémence chez les Jaunes la semaine dernière, place à l’épisode 3 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Et ce soir,





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », présentation de l’épisode 3

Chez les Jaunes, Nora est considérée par certains comme celle qui a trahi Clémence. Et chez les Rouges, les femmes veulent former une alliance pour éliminer un homme ! Et après 6 jours d’aventure, la fin commence à se faire ressentir.

Ce soir, place à deux épreuves cultes de Koh-Lanta : les radeaux et les flambeaux ! Qui remportera le jeu de confort ? Quelle équipe aura le totem d’immunité et évitera un nouveau conseil ? Qui sera éliminé ? Les réponses ce soir sur TF1 !



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VIDÉO Koh-Lanta extrait de l’épisode 3 du 17 mars