Koh-Lanta du 17 mars 2026 : 2 épreuves cultes dans l’épisode 3, qui sera éliminé ce soir ? (VIDÉO)

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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », épisode 3 du mardi 17 mars 2025 – Après l’élimination de Clémence chez les Jaunes la semaine dernière, place à l’épisode 3 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Et ce soir,
Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.
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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », présentation de l’épisode 3
Chez les Jaunes, Nora est considérée par certains comme celle qui a trahi Clémence. Et chez les Rouges, les femmes veulent former une alliance pour éliminer un homme ! Et après 6 jours d’aventure, la fin commence à se faire ressentir.
Ce soir, place à deux épreuves cultes de Koh-Lanta : les radeaux et les flambeaux ! Qui remportera le jeu de confort ? Quelle équipe aura le totem d’immunité et évitera un nouveau conseil ? Qui sera éliminé ? Les réponses ce soir sur TF1 !
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VIDÉO Koh-Lanta extrait de l’épisode 3 du 17 mars
On n'a pas tout compris là 🫠
🔥 #KohLanta, tous les mardis sur @TF1 et en streaming gratuit sur @tf1plus pic.twitter.com/EwWaWzbsLE
— Koh-Lanta (@KohLantaTF1) March 16, 2026