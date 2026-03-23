Audiences 22 mars 2026 : les Municipales devant « Nous, les Leroy »

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Audiences 22 mars 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec sa soirée spéciale Municipales, qui a intéressé 3 millions de téléspectateurs pour 15,1% de pda.


C’est devant TF1 avec le film inédit « Nous, les Leroy », qui a été suivi par 2,39 millions de téléspectateurs pour 15,4% de pda.

Audiences 22 mars 2026 : les Municipales devant « Nous, les Leroy »
Capture TF1


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Audiences 22 mars 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec l’autre soirée des Municipales, qui a été suivie par 1,95 million de téléspectateurs pour 10% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite », qui a captivé 1,14 million de téléspectateurs pour 7,1% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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