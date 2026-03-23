Lionel Jospin est mort : l’ancien Premier ministre avait 88 ans



Publicité





L’ancien Premier ministre Lionel Jospin est décédé ce lundi 23 mars 2026 à l’âge de 88 ans, comme annoncé par sa famille. Figure majeure du Parti socialiste et de la vie politique française pendant plus de trente ans, il avait dirigé le gouvernement entre 1997 et 2002.











Publicité





Né le 12 juillet 1937 à Meudon, Lionel Jospin aura marqué la Ve République par son passage à Matignon et par ses deux candidatures à l’élection présidentielle.

Cinq années à Matignon et des réformes marquantes

Arrivé à Matignon en 1997 après la dissolution de l’Assemblée nationale décidée par Jacques Chirac, Lionel Jospin dirige alors un gouvernement de « gauche plurielle » réunissant socialistes, communistes, écologistes et radicaux.

Son quinquennat reste associé à plusieurs réformes majeures, dont la mise en place de la semaine de 35 heures, la création du Pacs, les emplois-jeunes ou encore la couverture maladie universelle, autant de mesures qui ont profondément marqué la société française.



Publicité





Le traumatisme politique du 21 avril 2002

Lionel Jospin avait été candidat à l’élection présidentielle à deux reprises, en 1995 puis en 2002. C’est toutefois son élimination dès le premier tour en 2002, derrière Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, qui reste l’un des événements politiques les plus marquants de la Ve République.

Dans la foulée de cette défaite, il annonce son retrait de la vie politique, mettant fin à une carrière commencée dans les années 1970 au sein du Parti socialiste.

Une figure durable de la gauche française

Premier secrétaire du Parti socialiste à deux reprises, ancien ministre de l’Éducation nationale sous François Mitterrand, Lionel Jospin aura incarné une gauche réformiste et de gouvernement pendant plusieurs décennies.

Son passage à Matignon demeure aujourd’hui l’un des plus longs de la Ve République pour un Premier ministre de gauche, et son héritage politique continue d’influencer le débat public en France.