Audiences 23 mars 2026 : le final de « Maison de retraite, la série » leader

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Audiences 23 mars 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec le final de la série « Maison de retraite, la série ». L’épisode 5 a captivé 2,65 millions de téléspectateurs pour 15% de pda. C’est encore en baisse sur une semaine.


C’est devant France 2 avec une rediffusion de la série « L’art du crime », qui a rassemblé 2,40 millions de téléspectateurs pour 14,4% de pda.

Audiences 23 mars 2026 : le final de « Maison de retraite, la série » leader
Capture TF1


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Audiences 23 mars 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la rediffusion du film « Je vous trouve très beau », en hommage à Isabelle Mergault, qui a intéressé 1,84 million de téléspectateurs pour 11,1% de pda.

M6 suit avec la suite de la nouvelle saison de « Mariés au premier regard », qui a réuni 1,71 million de téléspectateurs pour 9,6% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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