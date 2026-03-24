« Tout beau, tout n9uf » : Fabien Lecœuvre frappé hors antenne, Cyril Hanouna dénonce un geste « inadmissible » (VIDÉO)

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Un grave incident s’est produit vendredi dernier en coulisses du talk-show de Cyril Hanouna « Tout beau, tout n9uf », diffusée sur W9. Lors d’une coupure publicitaire, le chroniqueur Stéphane Tapie a porté un coup de poing au visage de son collègue Fabien Lecœuvre, après une dispute entamée à l’antenne. Hospitalisé, ce dernier a annoncé son intention de porter plainte.





Cyril Hanouna est revenu sur l’affaire hier soir en direct et il a dénoncé un geste « inadmissible ».







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Un coup porté pendant la coupure publicitaire

Vendredi, le débat portait sur la question : « Avec qui ne partiriez-vous pas en vacances ? ». Au cours de la discussion, Fabien Lecœuvre a cité Stéphane Tapie, provoquant un malaise sur le plateau.

Hier soir, en direct, l’animateur Cyril Hanouna est revenu sur la séquence, expliquant que l’équipe n’avait pas connaissance d’un passif entre les deux hommes : « Fabien Lecoeuvre a dit Stéphane Tapie. On ne savait pas du tout qu’il y avait un passif entre eux. »/



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La situation a dégénéré quelques minutes plus tard, hors antenne. Selon les témoignages livrés hier soir dans l’émission, Stéphane Tapie serait revenu sur le plateau pendant la publicité pour s’expliquer avec son collègue, avant que la dispute ne se transforme en altercation physique.

« On entend un énorme bruit et c’est un coup de poing, qui atteint Fabien à la tempe », a relaté en direct le chroniqueur Gilles Verdez. « Le coup est tellement violent que Fabien tombe par terre », a-t-il ajouté, précisant que l’équipe de sécurité et Cyril Hanouna sont intervenus immédiatement.

Hospitalisation et plainte en préparation

Pris en charge après l’agression, Fabien Lecœuvre a été hospitalisé pour des examens et placé en observation.

« Fabien va bien, il a eu très peur. On l’a eu tout le week-end », a indiqué Cyril Hanouna, assurant que l’état de santé du chroniqueur n’était pas préoccupant.

Selon les informations du quotidien Le Parisien, Fabien Lecœuvre a décidé de porter plainte contre Stéphane Tapie à la suite de cet incident.

Fabien Lecœuvre attendu mercredi dans « Le prime de la vérité »

L’animateur a également annoncé que le chroniqueur serait présent mercredi soir dans l’émission spéciale intitulée « Le prime de la vérité ».

« Il sera de retour mercredi pour nous dire ce qu’il va faire et ce qui s’est réellement passé » a déclaré Cyril Hanouna. « On n’accepte pas de violence ici, ni sur le plateau, ni hors du plateau »

Ce prime devrait permettre au chroniqueur de revenir en détail sur le déroulé des faits, mais aussi de confirmer publiquement les suites judiciaires qu’il entend donner à cette agression.