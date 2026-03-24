Ici tout commence du 24 mars : Milan et Jasmine prêts à céder à la tentation ? (résumé + vidéo épisode 1399 en avance)

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Ici tout commence du 24 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1399 – Jasmine est amoureuse de Milan dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour ne rien arranger, Anaïs va lui proposer de prendre Milan comme second pour travailler sur le concept du restaurant de Delobel…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 24 mars – résumé de l’épisode 1399

À la coloc, Milan propose à Jasmine de fêter sa victoire en croquant dans un piment, ce qui renforce leur complicité. Tom, témoin de leur rapprochement, pense qu’elle est amoureuse, ce qu’elle finit par reconnaître, tout en sachant que Milan est déjà en couple avec Anaïs. À l’Institut, le chef Delobel, impressionné par son assiette, lui demande de présenter d’ici quinze jours un menu et une vision pour le restaurant, et de se trouver un second. Sur les conseils d’Anaïs, Jasmine accepte finalement de travailler avec Milan.

De son côté, Maya découvre que Gary et Thelma sont aux petits soins avec elle à cause du chantage de Gaspard. Pour se venger, elle révèle son ancien prénom, Casimir, permettant aux deux élèves de se retourner contre lui et de refuser de continuer à lui rendre des services.



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Enfin, lors d’un cours spécial, la cheffe Listrac laisse les élèves libres de leur recette et accepte d’être notée en retour. Malgré leurs coups bas, Bianca et Loup obtiennent un 18/20, mais c’est César qui décroche la meilleure note. Listrac décide finalement de ne pas compter l’épreuve dans la moyenne, et les élèves saluent son talent en lui attribuant symboliquement un 20/20.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Jasmine fait un aveu face à Rose… (vidéo épisode du 26 mars)

Ici tout commence du 24 mars 2026 – extrait vidéo

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