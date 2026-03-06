Audiences 5 mars 2026 : « Erica » leader, « Pékin Express » de retour en baisse

Audiences 5 mars 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec la saison 2 de la série « Erica », qui a rassemblé 2,53 millions de téléspectateurs en moyenne pour 15,8% de pda. C’est moins bien que la saison 1.


C’est juste devant France 2 avec le match de la Coup de France Lyon / Lens, qui a convaincu 2,37 millions de téléspectateurs pour 15,3% de pda.

TF1


Audiences 5 mars 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres à Brides-les-Bains », qui a rassemblé 2,03 millions de téléspectateurs pour 12% de pda.

M6 suit avec la nouvelle saison de « Pékin Express », qui a rassemblé 1,56 million de téléspectateurs pour 8,8% de pda. C’est moins bien que le lancement de la saison précédente.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

