Diffusion du concert d’Indochine sur TMC : les fans en colère !



Publicité





Mercredi soir, la chaîne TMC diffusait le concert de Indochine dans le cadre de son « Arena Tour », capté depuis l’Accor Arena. Un événement très attendu par les fans du groupe de Nicola Sirkis, annoncé par la chaîne comme une diffusion en direct. Mais très vite, la soirée a suscité une vague de critiques sur les réseaux sociaux.











Publicité





Un “direct” avec plus de 40 minutes de décalage

Alors que le concert débutait officiellement vers 20h45 à l’Accor Arena, la diffusion sur TMC n’a commencé qu’à 21h26, après la fin du talk-show Quotidien. Un décalage de plus de 40 minutes, loin de la promesse d’un véritable direct, qui a immédiatement fait réagir les fans.

Pour beaucoup, cette annonce de diffusion en direct était donc trompeuse. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont dénoncé une programmation privilégiant l’émission de la chaîne au détriment du concert.

Des coupures publicitaires qui amputent le show

Mais la polémique ne s’est pas arrêtée là. Au cours de la soirée, deux pages de publicités d’environ dix minutes chacune ont interrompu la retransmission.



Publicité





Problème : les chansons interprétées pendant ces coupures n’ont tout simplement pas été diffusées à l’antenne. Résultat, plusieurs titres ont disparu de la captation proposée aux téléspectateurs.

Au total, six morceaux interprétés sur scène n’ont pas été montrés sur TMC : « Adora », « Station 13 », le set acoustique composé de « Kao Bang », « Juste toi et moi » et « Tes yeux noirs », ainsi que le morceau final « Karma Girls » ».

Des absences particulièrement regrettées par les fans, notamment le set acoustique, souvent considéré comme un moment fort des concerts d’Indochine.

Une captation raccourcie de plus de 30 minutes

Au final, la captation diffusée par TMC a duré 2h13, alors que le concert complet à l’Accor Arena s’étendait sur près de 2h45. Plus d’une demi-heure de spectacle a donc été supprimée de la retransmission.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont exprimé leur déception, estimant que cet événement, présenté comme exceptionnel, méritait une diffusion intégrale et réellement en direct.

Malgré ces critiques, la diffusion a permis à plus de 700.000 téléspectateurs de découvrir le spectaculaire show de l’“Arena Tour”. Mais pour une partie du public, cette retransmission restera surtout marquée par un sentiment de concert incomplet.

Si vous avez loupé la diffusion, sachez que ce concert d’Indochine est disponible en replay sur TF1+.