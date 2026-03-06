Ici tout commence du 6 mars : Anaïs prend une lourde décision face à Stanislas (résumé + vidéo épisode 1387 en avance)



Ici tout commence du 6 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1387 – Alors que Stanislas enchaine les erreurs dans votre série de TF1 « Ici tout commence », ce soir Anaïs va devoir prendre une lourde décision après avoir découvert qu’il avait saboté l’inscription de Bakary à l’institut.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 6 mars – résumé de l’épisode 1387

À l’Institut, Anaïs félicite Bakary d’avoir sauvé une cliente victime d’une grave allergie aux arachides. Stanislas finit par admettre qu’il lui avait assuré par erreur que le plat était sans danger. Après une vive dispute avec Angèle, une autre affaire éclate : Bakary découvre qu’on lui a menti sur les inscriptions au concours de l’Institut. Convoqué par Anaïs et Clotilde, Stanislas refuse de s’expliquer et est suspendu pendant un mois, ce qui le prive du Prix Armand.

En cours avec la cheffe Revero, les élèves doivent travailler autour du piment. Des rires éclatent lorsqu’Anouk découvre qu’un tag “SAL*PE” a été écrit dans son dos. Joséphine l’avertit et Anouk comprend que Maxence est derrière cette humiliation. Pendant qu’elle part se changer, Bianca surprend tout le monde en prenant sa défense : elle écrit le même mot sur sa propre veste et les autres élèves l’imitent par solidarité. Très émue, la cheffe remercie discrètement Joséphine et Bianca. Plus tard, Bianca confie à Loup qu’elle ne cautionne pas pour autant le mal qu’Anouk a fait à Joséphine.



Au Double A, Lionel prépare un tableau comparatif de ses ex afin d’éviter de reproduire les mêmes erreurs avec Fleur. Solal doute de cette méthode et lui rappelle que l’amour n’a rien de rationnel. Plus tard, Lionel interroge Fleur sur leur relation, mais la jeune femme pense qu’il se lasse d’elle. Lorsqu’elle découvre le tableau avec Zoé, Lionel doit finalement avouer la vérité : il a simplement peur de la perdre. Touchée, Fleur reconnaît qu’elle aussi manque de confiance.

Ici tout commence du 6 mars 2026 – extrait vidéo

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.